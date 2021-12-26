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Hastaneye gidemeyen vatandaşların Kovid-19 aşıları yerinde yapılıyor

Hastaneye gidemeyen vatandaşların Kovid-19 aşıları yerinde yapılıyor
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu illerden Edirne'de, evde aşılama ekipleri aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

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EDİRNE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu illerden Edirne'de, evde aşılama ekipleri aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı son verilere göre 311,95 olarak açıklandı.

Kentte mobil aşı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele toplumsal bağışıklığın sağlanması için uygulamalarını çalışmalarını sürdürüyor.

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi'nden yapılan açıklamada, mobil ekiplerin rahatsızlıkları nedeniyle evlerinden ayrılamayan vatandaşların yerinde aşı yapıldıkları belirtildi.

Salgının kontrol altına alınması için etkin aşılamanın önemli olduğu aktarılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisini yenmenin en önemli silahı toplum geneli yapılacak olan Kovid-19 aşılamasıdır. İpsala Toplum Sağlığı Merkezi Evde Aşılama Ekibi tarafından rahatsızlıkları nedeniyle ikametlerinden ayrılamayan vatandaşlara yönelik evde aşılama uygulaması yapılmaktadır. Evde aşılama uygulamasından yararlanmak için Alo 182 veya mhrs.com üzerinden randevu alabilirsiniz." denildi.

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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