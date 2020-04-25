HASTANEYE GİDEMEYEN DİYALİZ HASTASINA POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ YARDIMCI OLDU Kınalıada'da yaşayan ve diyaliz tedavisi için Bostancı'ya gelen 60 yaşındaki Muzaffer Elik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu taşıma aracı kullanamayınca polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kınalıada'da yaşayan ve diyaliz tedavisi için Bostancı'ya gelen 60 yaşındaki Muzaffer Elik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu taşıma aracı kullanamayınca polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, (DHA) - Kınalıada'da yaşayan 60 yaşındaki Muzaffer Elik böbrek hastası ve haftada üç gün tedavi için Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidiyor. Dün sabah Vapurla Kınalıada'dan, Bostancı İskelesi'ne gelen Muzaffer Elik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanamadı. Hastaneye gidemeyen Elik, polis ekiplerinden yardım istedi. İskeleye gelen ekipler Muzaffer Elik ile görüştükten sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Bostancı İskelesi'ne gelen sağlık ekipleri Muzaffer Elik'i ambulansla diyaliz tedavisi gördüğü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

"BÖBREK HASTASIYIM VE HAFTADA ÜÇ GÜN GELİYORUM"

60 yaşındaki Muzaffer Elik, "Böbrek hastasıyım. Haftada üç gün geliyorum. Kınalıada'da yaşıyorum. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne gideceğim. Daha önce otobüs kullanıyordum. Polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedim" diye konuştu.

Kaynak: DHA