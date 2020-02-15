Hastaneye gelen bedensel engelli kişi, 4'üncü kattan atlayarak intihar etti
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Hastaneye gelen bedensel engelli kişi, 4'üncü kattan atlayarak intihar etti

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne gelerek bir yakınını ziyaret edeceğini söyleyen bedensel engelli A.E. (67), binanın 4'üncü katından atlayarak, yaşamına son verdi.

15.02.2020 19:56 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:56
Hastaneye gelen bedensel engelli kişi, 4'üncü kattan atlayarak intihar etti

'nin ilçesindeki 'ne gelerek bir yakınını ziyaret edeceğini söyleyen bedensel engelli A.E. (67), binanın 4'üncü katından atlayarak, yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Devlet Hastanesi B Blok binasında meydana geldi. Hasta ziyaret etme bahanesiyle hastaneye giren yüzde bedensel engelli A.E., 5 katlı binanın 4'üncü katındaki Beyin Cerrahisi bölümüne çıktı. İddiaya göre burada boş bir hasta odasına giren Evren, camdan atladı. Olayı görenler, sağlık ekiplerine verdi. Sedyeyle hastanenin Acil Servis'ine götürülen Evren, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Evren'in intihar nedenini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 


Kaynak: DHA
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