Hastanenin Randevu Sistemini Pazarda Tanıttılar

Ödemiş Devlet Hastanesi görevlileri, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla pazarda oluşturdukları stantta "Alo 182 Randevu" sistemini tanıttılar.



Görevliler, vatandaşlara hastaneden nasıl randevu alacaklarını anlatarak, broşürler dağıttı.



Ödemiş Devlet Hastanesi Yöneticisi Ömer Koçak, vatandaşların randevu alarak saatinde hastaneye gelmelerini sağlamak için tanıtım faaliyeti yaptıklarını belirtti.



Koçak, "Hastalarımız saatlerce beklemek zorunda kalıyorlar. Bakanlığımız da hastalarımızın randevulu olarak gelmelerini istiyor. Bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük. Köyleri gezerek muhtarlara bu konuda bilgi verdik. Bilgi vermek için Cumartesi Pazarı'nda stant açtık." diye konuştu.



Tanıtıma gönüllü olarak katılan 82 yaşındaki Mehmet Özcan da, çocuklara balon dağıttı.