Hastanenin Personel Odasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde personele ait odada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde personele ait odadaki koltuk, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Hastane görevlilerinin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Hastane çevresinde güvenlik önlemi alınırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri, daha sonra yangın nedeniyle yayılan yoğun dumanı tahliye etti.

İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin 3. katında personelin kullandığı odada çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğünü söyledi.

Servisteki hastalar açısından tehlike teşkil eden herhangi bir durumun yaşanmadığını bildiren Ergüney, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.