Hastanenin Özel Kalem Müdürüne, Hemşireden Taciz Suçlaması (2)

Hastanenin Özel Kalem Müdürüne, Hemşireden Taciz Suçlaması (2)

SAVCI İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.Y.'nin savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakılmasına, savcı itiraz etti.

Hastanenin Özel Kalem Müdürüne, Hemşireden Taciz Suçlaması (2)

SAVCI İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.Y.'nin savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakılmasına, savcı itiraz etti. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan özel kalem müdürü F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

Kaynak: DHA
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