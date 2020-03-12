Hastanenin maskotu "parmak bebek" hayata tutundu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hastanenin maskotu "parmak bebek" hayata tutundu - Haber
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel

Hastanenin maskotu "parmak bebek" hayata tutundu

Van'da, 25 haftalık doğan 490 gram ağırlığındaki bebek, tedavi altına alındığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 3,5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kazandı.

12.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:00
Hastanenin maskotu

Van'da, 25 haftalık doğan 490 gram ağırlığındaki bebek, tedavi altına alındığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 3,5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kazandı.

Başkale ilçesinde yaşayan Yeliz Demir, doğum sancısının erken başlaması nedeniyle Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine sevk edildi.

Burada yapılan müdahaleyle henüz 25 haftalıkken dünyaya gelen 490 gram ağırlığındaki bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İhtiyaçları sağlık görevlileri tarafından karşılanan, özenle yapılan tedavinin ardından 2 kilo 900 grama ulaşan Ömür Egemen bebek, sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Görevliler, hastanenin maskotu haline gelen "parmak bebek" Egemen'i 3,5 ay süren tedavinin ardından ailesine teslim etti.

YYÜ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Egemen bebeğin 3,5 ayın sonunda hayata tutunduğunu söyledi.


Uyguladıkları tedaviyle sağlığına kavuşan bebeği taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tuncer, şunları kaydetti:


"Sağlığına kavuşan bebeğimizi ailesine teslim ediyoruz. 1 kilogramın altındaki prematüre doğan bebekleri yaşatabilme oranımız yüzde 65-70 oranında. Bu konuda başarılı bir üniteyiz. Ekibimiz son derece tecrübeli. Prematüre bebek doğum oranı, tüp bebek gebeliklerinden dolayı maalesef çok yüksek. Bin gramın altında doğan bebek bizi yaklaşık 3 ay meşgul edebiliyor. Eskiden yaşamaları mucize görülen prematüre bebekler, tıptaki ilerlemeler ve teknik olanakların gelişmesi sayesinde artık yaşama tutunabiliyor. Egemen bebek 2 kilo 900 grama ulaştı ve önemli bir sağlık sorunu bulunmuyor."


"Bebeğimin yaşamasına ihtimal vermiyordum"

Anne Yeliz Demir de doğum sonrası kaygılı ve endişeli bir sürecin ardından mutlu sona ulaştıklarını belirtti.

Doğumdan sonra bebeğinin hemen yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığını anlatan Demir, "Tedavisi burada devam etti. Bebeğimi ilk gördüğümde yaşayacağına ihtimal vermedim. Allah'a şükürler olsun bebeğim yaşıyor, durumu iyi. Sağlıklı şekilde kucağıma aldığım için çok sevinçliyim. Taburcu olup evimize gidiyoruz. Tedavisiyle yakından ilgilenen doktor ve hemşirelerden Allah razı olsun."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi Haber
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı Haber
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı Haber
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Apple, cep telefonu temizliği için 'koronavirüs rehberi' hazırladı
Apple, cep telefonu temizliği için "koronavirüs rehberi" hazırladı
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Ebru Şallı Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Futbol Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Hastanenin maskotu "parmak bebek" hayata tutundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 13:05:40. #1.14#