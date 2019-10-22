Hastanenin kullanılmayan ek binasında yangın
Adana Seyhan Devlet Hastanesine ait kullanılmayan ek binada çıkan yangın hasara yol açtı.
Adana Seyhan Devlet Hastanesine ait kullanılmayan ek binada çıkan yangın hasara yol açtı.
Merkez Çukurova ilçesindeki hastanenin üç katlı ek binasında yapılan tadilat sırasında kaynak kıvılcımından yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, binanın iki katında hasar oluştu.
Alevlerin sıçraması nedeniyle ek bina bahçesindeki bazı ağaçlar da yandı.