Hastanenin Garajındaki Şoför Odasında Bir Kişi Bıçaklandı

Samsun'da hastanenin garajındaki şoför odasında iki hastane çalışanı arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesindeki bir hastanenin garajındaki şoför odasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför İ.Z. ile H.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Z., bıçakla H.Ş.'yi yaraladı. Hastanede tedavi atına alınan H.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.Z., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN