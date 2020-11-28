Hastanenin boşaltılan sıvı oksijen tankından çıkan duman korkuttu
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Hastanenin boşaltılan sıvı oksijen tankından çıkan duman korkuttu

28.11.2020 15:54 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:57
Hastanenin boşaltılan sıvı oksijen tankından çıkan duman korkuttu

TOKAT Devlet Hastanesi'nde oksijen ünitesinde bakım çalışmaları sırasında kontrollü olarak boşaltılan bir tanktan çıkan duman, durumdan haberdar olmayan hastaları korkuttu.

TOKAT Devlet Hastanesi'nde oksijen ünitesinde bakım çalışmaları sırasında kontrollü olarak boşaltılan bir tanktan çıkan duman, durumdan haberdar olmayan hastaları korkuttu.

Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan sıvı oksijen ünitesinde sabah saatlerinde bakım çalışması yapıldı. Normalde günlük 1 ton olan oksijen gereksinimi pandemi dönemiyle birlikte 6 tonun üzerine çıkınca, ünitede iyileştirmeye gidildi. Yapılan bu çalışma esnasında kullanım ömrü tamamlanan bir tankın içerisinde kalan sıvı oksijen kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Bu duruma şahit olan hastalar ise kaldıkları odalardan tanktan çıkan oksijen bulutunu korkuyla izledi. Kısa süreli paniğe yol açan durum, tankın boşaltılması ile birlikte son buldu. O anlar hastanedekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. 

FOTOĞRFALI

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Hastanenin boşaltılan sıvı oksijen tankından çıkan duman korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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