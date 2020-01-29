Hastanenin 30 yıllık hekimine son görev

29.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:10

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde 30 yıldır görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. İsmail Özpınar, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhum Özpınar, hastanede düzenlenen törenin ardından öğle namazına müteakip Hatuniye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Meslek hayatındaki 40 yıllık görevinin son 30 yılını Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde Dahiliye Uzmanı olarak sürdüren Dr. İsmail Özpınar vefat etti. 65 yaşında hayata gözlerini yuman hekim için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene merhumun eşi, çocukları, hastane yönetimi ve görev yaptığı mesai arkadaşları katıldı. Hastane İmam Hatibi Kadir Yılmaz tarafından okunan Kur'an-ı Kerimin ardından dua yapıldı. Törende konuşma yapan Merkezefendi Devlet Hastanesi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, 40 yıldır hastalara sağlık hizmeti sunan hekimin hizmetleri için teşekkür etti. Törenin ardından merhumun tabutu, Hatuniye Camiine götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özpınar dualar eşliğinden sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA