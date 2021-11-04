Hastanemizde Gerçekleşen Böbrek Nakli ile Hasta Hayata Tutundu Üniversitemiz Hastanesinde, 39 yaşındaki Ahmet Arslan'a eşinden alınan böbrek nakil edildi.

Böbrek yetmezliği tanısı olan ve diyaliz tedavisi görmesi gereken hastaya, yapılan tetkiklerle eşinin böbreğinin nakil için uyumlu olduğu saptanmasıyla nakil işlemi gerçekleşti. Arslan çifti, başarılı geçen ameliyat sonrası büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye'de 25 bin Hasta Böbrek Nakli Bekliyor

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesindeki Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Yeniçeroğlu, Türkiye'de 25 bin hastanın böbrek nakli beklediğini belirterek, "Hastamızda böbrek taşlarına bağlı, son dönem böbrek yetmezliği vardı. Bu durumda karşımıza 3 seçenek çıkıyor. Bunlar hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli. Bu seçenekleri karşılaştırdığımızda yaşam süresi ve kalitesi ile yandaş hastalıkların gelişim sıklığı açısından en iyisinin börek nakli olduğunu söyleyebiliriz. Bu hastamıza da hiç diyaliz tedavileri başlamadan direk böbrek nakli operasyonu gerçekleştirildi. " dedi.

Merkezimizde 37. Böbrek Naklini Yaptık

Üniversitemiz Hastanesi'nde 37. böbrek naklinin gerçekleştirildiğini ifade eden Genel Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Mahir Kırnap, "3-9 Kasım arası ülkemizde Organ Bağışı Haftası olarak kutlanmakta. Biz de merkezimizde 37. böbrek naklini yaptık. Özellikle vericimize çok teşekkür ediyoruz. Bir vatandaşımıza bundan sonra kana kana su içebilme şansı vermiş oldu. Bu nakillerle hastalarımızı yeniden yaşama kazandırıyoruz. Ayrıca ölen vatandaşlarımız da organlarını bağışlayarak kendi yaşamlarını başka hastalara umut olarak devam ettiriyorlar. " dedi.

Organ Bağışı ile Hastalar Yeniden Hayata Tutunuyor

Organ bağışının önemine dikkat çeken ve gerçekleştirilen bağışlar ile hastaların yeniden hayata tutunduklarını belirten Üniversitemiz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşcı Bozbaş, "Nakil yapılan tüm vakalarımız bizim için değerli ve Hastanemiz bu anlamda oldukça iyi işlerin altına imza atmakta. Gerek canlı donörlerden gerekse kadavralardan organ nakilleri yapılarak pek çok insana hayat umudu ortaya çıkmakta. Organ bağışı haftası dolayısıyla sağlıklı olan kişilere daha hayatlarındayken bunları anlatarak organ bağışı yapmaları yönünde teşvik etmek istiyoruz. Hastanemizde de bu anlamda bir komitemiz var. Buraya başvurmaları halinde organ bağışı konusunda arkadaşlarımız onlara yardımcı oluyorlar. Bugüne kadar Üniversitemiz Hastanemizde 37 tane böbrek nakli, 22 tane de karaciğer nakli gerçekleştirilmiş durumda. Son naklimiz de canlıdan yapılmış bir nakil. Nakil operasyonunu gerçekleştirilen ekibi başarılarından dolayı kutluyorum. Bundan sonra da gelecek olan bağışlar ile birlikte pek çok insanın hayatının da kurtulması açısından çok önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. " diyerek tüm vatandaşları organ bağışına davet etti.

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