Hastanelerin doluluk oranını açıkladı
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Hastanelerin doluluk oranını açıkladı

Kütahya il genelinde, Korona virüs (Covid-19) hastaları için ayrılan yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 64, solunum bölümünün doluluk oranının ise yüzde 44 olduğu belirtildi.

Hastanelerin doluluk oranını açıkladı
17.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:56

Kütahya il genelinde, Korona virüs (Covid-19) hastaları için ayrılan yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 64, solunum bölümünün doluluk oranının ise yüzde 44 olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası şehirlerin yoğun bakım yatak doluluk oranlarını ve ventilatör doluluk oranlarını harita üzerinde açıkladı. Koca'nın açıklamasına göre, Kütahya il genelinde, yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 64, solunum bölümünün doluluk oranının ise yüzde 44 olduğu ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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