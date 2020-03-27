Hastanelerin bütün kargoları ücretsiz oldu Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı giderek artıyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı giderek artıyor. Vaka sayısını düşürmek adına tüm tedbirlerin alındığı şu günlerde Yurtiçi Kargo, salgınla mücadelenin merkez üssü haline gelen hastanelere yapılacak tüm bireysel gönderileri ücretsiz taşıyacağını duyurdu.

Koronavirüs ile mücadelenin en başında yer alan sağlık çalışanları bu süreçte hastanelerde büyük bir mesai harcıyorlar. Yurtiçi Kargo, koronavirüs salgınına karşı gösterilen dayanışmaya destek olmak amacıyla önemli bir kampanyayı hayata geçirdiğini açıkladı. Kampanya kapsamında, hastanelerde hizmet veren sağlık personelin sevdiklerinden gelecek gönderileri Yurtiçi Kargo tarafından nisan ayı sonuna kadar ücretsiz taşınacak.

SAĞLIK PERSONELİNİN YANINDAYIZ

Konu ile ilgili Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, yaptığı açıklamada; salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana tüm gelişmeleri takip ederek bir yol haritası belirlediklerini söyledi. Kurulan kriz merkezinde sürecin gün gün izlendiğini belirten Önyol, sahadan alınan bilgiler doğrultusunda sağlık personeline yönelik böyle bir çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucuna ulaştıklarını ifade etti. Fatih Önyol, salgına karşı sağlık çalışanlarının yanında olduklarına dikkat çekerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında gecesini gündüzüne katan sağlık personellerinin her zaman yanındayız. Fedakarlıklarıyla tüm Türkiye'nin bir kez daha takdirini kazanan sağlık personelinin sevdiklerinden gelecek gönderilerle moral bulacağını düşünerek böyle bir çalışmaya imza attık. Ülkenin dört bir yanında bizlerin sağlığı için ailelerinden, sevdiklerinden uzak kalan sağlık personelinin görev aldığı hastanelere yapılacak gönderileri onlara ücretsiz ulaştıracağız."

Kaynak: DHA