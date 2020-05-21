"Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altında alınmıştır"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altında alınmıştır"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgınıyla ilgili, "Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altında alınmıştır, Türkiye sadece kendi ülkesine değil tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır" dedi.

21.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:10

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgınıyla ilgili, "Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altında alınmıştır, Türkiye sadece kendi ülkesine değil tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır" dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Açılış törenine Japonya Başbakanı Şinzo Abe video konferans ile bağlanırken, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamalarda bulundu. Koca, hastanelerde yoğunluk oluşmadan yeni tip korona virüs salgınının kontrol altına alındığına dikkat çekti.

"SAĞLIKTA ÜLKEMİZİN ÇAĞ ATLADIĞI BİR DÖNEMİ YAŞADIK"

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta ülkemizin çağ atladığı bir dönemi yaşadık. Bu dönemi vatandaşımızın layık olduğu hizmete en üst seviyede kavuşmasını sağlayarak taçlandırmak istiyoruz. Açılışı yapılan bu kompleks sadece bir hastane değil, her biri alanında özelleşmiş 8 hastaneden oluşan bir hastane şehridir. 426 yoğun bakım yatağı toplam 2 bin 682 yatağa sahip. 725 hasta muayene odası var. Tam donanımlı 90 ameliyathaneye sahip. 28 doğum salonu, yatalı 16 yanık ünitesi bulunuyor. Bir günde 35 bin hastaya hizmet verecek kapasitede. 2 bin 800 sismik izolatör ile dünyanın en büyük sismik izolatör binası olma özelliğini taşıyor. Deprem anında bile ameliyatlar ve hizmetler kesintisiz devam edebilecektir" dedi.

"HASTANELERİMİZDE BEKLENEN YOĞUNLUK OLMADAN HASTALIK KONTROL ALTINDA ALINMIŞTIR"

Şehir hastanelerine yönelik bilgi veren Koca, "Son dönemde şehir hastaneleri kapasiteleri önemli bir yer tutmakta. 2016 yılından itibaren 10 şehir hastanemiz faaliyete geçmiştir. Başakşehir ile 11'inci şehir hastanesini devreye alıyoruz. 6 şehir hastanesi inşası devam etmekte. Şehir hastanelerimizi sadece günlük hizmet ihtiyacımızı karşılamakla kalmamış, tehlikelere çok önceden set çeken birer tedbir olmuştur. Salgın ile mücadelede yükü ağırlıklı olarak bu hastanelerimiz omuzlamıştır. Covid 19 salgını ile mücadele aşamasında bu yatırımları ne kadar isabetli olduğunu görmüş olduk. Birçok ülkede hastane yatağı ve yoğun bakım kapasitesi yetersiz olurken, ülkemizde sıkıntı yaşanmamıştır. Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altında alınmıştır. Şehir hastaneleri sağlıkta gelinen son nokta olarak hedefliyoruz. Amacımız bu hastanelere başvuran her hastanın sağlıkla ilgili sorunlarının tamamını bir merkezde sonuçlandırmasıdır" diye konuştu.

"SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNDE OLAN HER ÜLKEDEN DAHA İYİ BİR ALT YAPIYA SAHİBİZ"

Türkiye'nin sağlık noktasında iyi bir alt yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Koca, "Şehir hastaneleri sadece kamu özel işbirliği ile yapılan hastaneler değil, yeni dönemde en ileri düzeyde sağlık hizmetinin verildiği, hastanın başka bir kuruma sevk edilmediği, eğitim araştırma faaliyetlerini yürütüldüğü müstesna birer üs olacaktır. Bu yolla kaliteli ve özellikle sağlık hizmetleri ile ülkemizi uluslararası sağlık turizminin önemli bir destinasyonu haline getirme yönünde önemli adımlar atıyoruz. Ülkemizin potansiyelini dünyaya açacak, sağlık turizminde önde olan her ülkeden daha iyi bir alt yapıya sahibiz. Sağlık olduğu sağlık tesisleri ve personeli ile Türkiye sadece kendi ülkesine değil tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır. Şehir hastanelerimizi donatılan son model teknoloji ve konforu ile hastanecilik alanında ulaşılan en son merhaledir. Ancak bu cihazları ve binaları canlı kılan içinde hizmet verecek kaliteli sağlık personelimizdir. Bugüne kadar doktorundan hasta bakıcısına kadar zorlukları engel görmeyen, mesai sınırı tanımadan hizmet veren sağlık personelimiz bu yeni mekanlara yeni bir ruh verecektir. Bu düzeyde yaygın teknolojik alt yapıya ve bu düzeyde fedakar sağlık personeline dünyada çok az millet sahiptir. Toplumun her ferdini sağlık güvencesine alıp ayrım yapmadan bu hizmeti modern mekanları taşıyan belki de tek ülkeyiz. Sağlık sistemimiz 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı Haber
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz Haber
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Haber
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Bakan, 'Tedbir' kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti
Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud korona nedeniyle işsiz kalınca sokak satıcısı oldu
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud korona nedeniyle işsiz kalınca sokak satıcısı oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Müteahhit, 'Özel mülküm' diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Ersin Korkut Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Metin Oktay Lionel Messi İlhan Cavcav Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Bakan Futbol Haziran
Şu an buradasınız: "Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altında alınmıştır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 14:11:02. #1.14#
title