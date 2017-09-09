Diyarbakır Kamu Birliği Hastaneleri Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Koordinatörü Yrd. Doç. Serdar Ferit Toprak, 10 günlük tatil süresince Diyarbakır'da kamu hastanelerinde 77 bin vatandaşın sağlık hizmetinden yararlandığını söyledi.



Alınan tedbirler sayesinde vatandaşların tatil süresince sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu ifade eden Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık personelinin fedakarlık göstererek çalıştığını aktardı.



Resmi tatilin 10 gün olarak açıklanmasından sonra gerekli hazırlıkları yaptıklarını anlatan Toprak, şöyle konuştu:



"Tatil ilan edildiğinde biz bir yoğunluk öngörüyorduk. Hem tatilin uzun olması, hem Kurban Bayramı olmasından yaralanmaların çok olacağını ön görmüştük. Onun için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Acillerde gerekli personel takviyemizi yaptık. 485 hekim, 2 bin 35 yardımcı sağlık personeliyle 10 gün boyunca hizmet verdik. Çok yoğun olan kadın doğum ve çocuk hastanelerimizde ek poliklinikler koyduk. Tatil boyunca acil sağlık hizmetiyle beraber poliklinik hizmeti verildi. Sağlık hizmetlerimiz aksamadı bu süre boyunca 77 bin vatandaşımız hastanelerimize başvurup tedavi hizmeti gördü. 623 doğum oldu, 385 ameliyat gerçekleştirildi. İl genelinde hizmetlerin aksamadan yapılması büyük bir özveri gerektiriyor. Sağlık personelimiz bu bunu yaptı."



Toprak, vatandaşların sağlık hizmetlerindeki memnuniyetine önem verdiklerini vurguladı.



Sağlık personelimiz yoğunlukla beraber fedakar bir şekilde çalıştığını kaydeden Toprak, "Biz sağlık idaresi olarak hastanelerimizde denetimlerimizi yaptık. Vatandaşlarımızla görüştük, memnuniyetlerini ve teşekkürlerini bize ilettiler. Vatandaşlar aldıkları sağlık hizmetinden memnun. Hastanelerimizde Avrupa standartlarında hizmet veriliyor. Bazı hizmetlerimizde Avrupa'dan daha ilerideyiz." ifadelerini kullandı.