Hastanelere su takviyesi
Bursa'da bir taraftan korona virüs salgınıyla etkin mücadele sürdüren, diğer taraftan da sağlık çalışanlarına konaklama ve ücretsiz ulaşım gibi desteklerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan 4 hastaneye 16 bin 632 şişe Muradiye Su gönderdi.
28.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:39
Bursa'da bir taraftan korona virüs salgınıyla etkin mücadele sürdüren, diğer taraftan da sağlık çalışanlarına konaklama ve ücretsiz ulaşım gibi desteklerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan 4 hastaneye 16 bin 632 şişe Muradiye Su gönderdi.
Kaynak: Dunya.com