Hastanelere Dadanan Hırsız Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Gaziantep'te hastanelerde cep telefonu hırsızlığı yapan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerden kimliği belirlenen şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te hastanelerin hasta odalarında 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen 6 ayrı cep telefonu hırsızlığı nedeniyle Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarına yakalanan şahsın kimliği polisin görüntüleri incelemesi sonucunda belirlendi. Bir çok hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu belirlenen M.A., polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Dikkat çekmemek telefon numarası

Polis tarafından incelenen görüntülerde şahsın, koridorda dikkat çekmemek için telefonla konuşuyor numarası yaptığı görülürken, yaptığı kontrolün ardından 1 saniye gibi kısa sürede odaya girerek, ortalıkta unutulan cep telefonunu alıp odadan çıktığı görüldü. Şahsın hırsızlık esnasında cep telefonunu kulağından düşürmemesi de dikkat çekti. - GAZİANTEP