Hastanelerden cep telefonu çalan hırsız yakalandı
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Hastanelerden cep telefonu çalan hırsız yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 5, Malatya'dan da 6 ayrı hastaneden cep telefonu hırsızlığı olayını gerçekleştiren şahsı yakaladı.

23.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:42

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 5, Malatya'dan da 6 ayrı hastaneden cep telefonu hırsızlığı olayını gerçekleştiren şahsı yakaladı. Hastane hırsızı, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kentte bulunan çeşitli hastanelerde hastane personeli ve hastalara ait cep telefonu ve cüzdanların çalınması olayları üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada; olayları aynı şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edilerek şüphelinin eşkali belirlendi. Şüphelinin kaçma ihtimali üzerinde durularak otogar hastanelere ekipler yerleştirildi. Yapılan geniş çaplı çalışmayla olayların şüphelisi İbrahim Y. (45), yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan araştırmada İbrahim Y.'nin Malatya'da da son bir hafta içinde 6 ayrı hastaneden hırsızlık yaptığı belirlendi. İbrahim Y.'nin üzerinde yapılan aramalarda 3 adet cep telefonu, 6 adet çeşitli bankalara ait kart ve 3 bin TL para elde edildi.

İbrahim Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

(Turan Bulut - Mehmet Turan Bozdemir/İHA)

Hastanelerden cep telefonu çalan hırsız yakalandı

Kaynak: İHA

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