Hastanelerde Randevulu Sisteme Geçildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hastanelerde Randevulu Sisteme Geçildi

Zonguldak'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlıkta randevu sistemine geçildi.

Hastanelerde Randevulu Sisteme Geçildi
03.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:50

Zonguldak'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlıkta randevu sistemine geçildi. Hastaneler artık acil hastalar dışındaki hastaları randevusuz kabul etmeyecek.

Acil Durumlar Dışında Randevusuz Alınmayacak

Tüm Dünya gibi Türkiye de normalleşme sürecine girdi. 1 Haziran tarihi itibarıyla maske + sosyal mesafe kuralının hayati önem taşıdığı yeni normal hayat başladı. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu, maskesiz dolaşmanın cezasının olduğu, evlerden neredeyse hiç çıkmadığımız bu zorlu dönemde her şey değişti. Bunlar arasında en önemlisi hiç şüphesiz sağlık sistemi. Hastaneler koronavirüs tedbirleri kapsamında artık acil durumlar haricinde hasta almayacak. Bu uygulama Zonguldak'daki hastanelerde başlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ertuğrul Güner, sağlıkta randevulu sisteme geçilmesine ilişkin "(Covid-19) pandemisinin tam olarak geçmemesi nedeniyle risk halen devam etmektedir. Bu süreçte hastalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması ana hedeflerimizdendir. Bakanlığımızın Bilimsel Danışma Kurulunun hazırladığı (Covid-19) pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi doğrultusunda, hastanelerimizde verilen hizmetler acil durumlar hariç randevulu olacaktır. Randevusu olmayan hastalar acil değil ise randevu sistemine yönlendirilecektir. Bu nedenle hastanelerimize ve ağız diş sağlığı merkezlerimize başvuracak hastalarımızın internet veya telefon ile (MHRS: 182) randevu alması ve randevu saatlerinde sağlık kuruluşlarımızda olması gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Prof. Dr. Usluer'den ürküten koronavirüs uyarısı: Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalga erken gelebilir Haber
Prof. Dr. Usluer'den ürküten koronavirüs uyarısı: Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalga erken gelebilir
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Haber
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi
Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Hülya Avşar Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Avrupa Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Hastanelerde Randevulu Sisteme Geçildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 19:50:27. #1.15#
title