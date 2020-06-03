Hastanelerde Randevulu Sisteme Geçildi Zonguldak'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlıkta randevu sistemine geçildi.

Zonguldak'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlıkta randevu sistemine geçildi. Hastaneler artık acil hastalar dışındaki hastaları randevusuz kabul etmeyecek.

Acil Durumlar Dışında Randevusuz Alınmayacak

Tüm Dünya gibi Türkiye de normalleşme sürecine girdi. 1 Haziran tarihi itibarıyla maske + sosyal mesafe kuralının hayati önem taşıdığı yeni normal hayat başladı. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu, maskesiz dolaşmanın cezasının olduğu, evlerden neredeyse hiç çıkmadığımız bu zorlu dönemde her şey değişti. Bunlar arasında en önemlisi hiç şüphesiz sağlık sistemi. Hastaneler koronavirüs tedbirleri kapsamında artık acil durumlar haricinde hasta almayacak. Bu uygulama Zonguldak'daki hastanelerde başlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ertuğrul Güner, sağlıkta randevulu sisteme geçilmesine ilişkin "(Covid-19) pandemisinin tam olarak geçmemesi nedeniyle risk halen devam etmektedir. Bu süreçte hastalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması ana hedeflerimizdendir. Bakanlığımızın Bilimsel Danışma Kurulunun hazırladığı (Covid-19) pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi doğrultusunda, hastanelerimizde verilen hizmetler acil durumlar hariç randevulu olacaktır. Randevusu olmayan hastalar acil değil ise randevu sistemine yönlendirilecektir. Bu nedenle hastanelerimize ve ağız diş sağlığı merkezlerimize başvuracak hastalarımızın internet veya telefon ile (MHRS: 182) randevu alması ve randevu saatlerinde sağlık kuruluşlarımızda olması gerekmektedir." açıklamasında bulundu.