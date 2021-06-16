Son dakika: Hastanelerde gece aşı kuyrukları oluştu
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Son dakika: Hastanelerde gece aşı kuyrukları oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: - Hastanelerde gece aşı kuyrukları oluştu İstanbul'da vatandaşlar iş çıkışı aşı olmak için hastanelere koştu.

- Hastanelerde gece aşı kuyrukları oluştu

İSTANBUL - İstanbul'da vatandaşlar iş çıkışı aşı olmak için hastanelere koştu. Gece boyunca hastanelerde uzun aşı kuyrukları oluştu.

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara aşı tanımlanmasının ardından İstanbul'daki hastanelerde aşı yoğunluğu yaşandı. Gece boyunca hastanelere gelen vatandaşlar, aşı olmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Aşı olmak için sıra bekleyen randevulu ve randevusuz vatandaşlar, sırası geldikçe içeri alındı.

Son dakika: Hastanelerde gece aşı kuyrukları oluştu
Son dakika: Hastanelerde gece aşı kuyrukları oluştu
Son dakika: Hastanelerde gece aşı kuyrukları oluştu
Son dakika: Hastanelerde gece aşı kuyrukları oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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