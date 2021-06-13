HASTANELERDE AŞI KUYRUĞU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HASTANELERDE AŞI KUYRUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AŞILAMANIN 40 yaşa düşmesinin ardından hastanelerde uzun kuyruklar oluştu.

AŞILAMANIN 40 yaşa düşmesinin ardından hastanelerde uzun kuyruklar oluştu.

Aşılama programına en son şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo ve kurye çalışanları dahil edilmişti, bugün itibariyle aşılama programına 40 yaşına kadar olan kişiler de dahil oldu. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağlı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde aşı olmak için gelenler yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren hastanede başlayan aşıya talep yoğunluğu gün boyu devam etti. Aşılananlar, aşı polikliniklerin çevresinde olası bir yan etkiye karşı bir süre gözlem altında tutuldu.

BAŞHEKİM YARDIMCISI SÖYLEMEZ: SON ZAMANLARIN EN YOĞUN AŞILAMA GÜNÜ BUGÜN

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Sadettin Söylemez, "Normalleşmeyle birlikte hızlı bir şekilde yeni yaş grupları ve meslek grupları tanımlanmaya başladı. Son günlerde taleplerde artış yaşandı. Biz de bu artan taleplere karşı hızlı bir şekilde kapasitemizi arttırmaya gittik. Hatta son günlerin en yoğun gününü bugün yaşıyoruz. Kısıtlama gününe denk gelmesine rağmen gün sonu itibariyle de yaklaşık 4 bin 100 vatandaşımızı sadece bizim hastanemizde aşılayacağımızı öngörüyoruz" dedi.

UMDUĞUMDAN DAHA ÇABUK SIRA BANA GELDİ"

Aşısını yaptıran Funda Bayarslan, "Uzun süredir aşılanmayı bekliyordum, yoğun iş temposunda çalışıyoruz. Tedirgin olarak işe gidiyorduk, tedbirleri alıyorduk ama aşıyı da dört gözle bekliyorduk. Umduğumdan daha çabuk sıra bana geldi. İnsan biraz daha rahat oluyor aşılanınca muhteşem bir şey" diye konuştu.

"AŞI TÜRKİYE'YE GELDİĞİNDEN BERİ BİR AN ÖNCE OLMAK İSTİYORDUM"

Arzu Ceylan ise "Maskelerden nefes alamıyoruz artık. Bir an önce aşılanma bitsin hepimiz rahat edelim. Dün randevu aldım hemen bugün aşılandım, sürpriz gibi oldu bana. İlk aşılar Türkiye'ye geldiğinden beri bir an önce olmak istedik" dedi.

HASTANELERDE AŞI KUYRUĞU
HASTANELERDE AŞI KUYRUĞU
HASTANELERDE AŞI KUYRUĞU
HASTANELERDE AŞI KUYRUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika | Konya'ya şehit ateşi düştü
Son Dakika | Konya'ya şehit ateşi düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Ali Babacan Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Selçuk Balcı Funda Eryiğit
Spor Yiğit Şardan Merih Demiral Roland Garros Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HASTANELERDE AŞI KUYRUĞU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 15:38:22. #1.15#

title