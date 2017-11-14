Hastaneler Yenidoğanları RFID Teknolojisiyle Koruyor

Aileler doğum sonrası ilk günlerini hastanede huzur ve güven içinde geçiriyor.

Anne adaylarının haftalar boyu içlerinde büyüttüğü sevgi ve merak, doğum sonrasında ebeveyn ve bebek arasında büyük bir bağa dönüşüyor. Daha önce tüm yaşamsal ihtiyaçlarını anne aracılığıyla karşılayan bebeklerin dünyaya geldikten sonra da aynı güven ve hassasiyetle korunması hem ebeveynler hem de yenidoğanın misafir edildiği hastaneler için bir numaralı öncelik haline geliyor. Hassas ve savunmasız durumda olan bebekler için geliştirilen özel RFID etiketleri, gelişmiş teknolojisiyle yüksek seviye güvenlik sağlıyor. Böylelikle aileler, akıllarında hiçbir soru işareti olmaksızın, bebekleriyle geçirdikleri ilk anların tadını çıkarıyor.

RFID TEKNOLOJİSİYLE GÜVENLİK DOĞUMHANEDE BAŞLIYOR

Aktif RFID etiketleri, yenidoğanın ayak bileğine, doğumhaneden çıkmadan önce takılıyor. Bileklikler, T.C. Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kurumlar tarafından belirlenen standartlara uygun olarak, bebek için zarar teşkil etmeyen, hipoalerjenik ve antibakteriyel malzemelerle üretiliyor.

Bebeğin RFID etiketi, annesine doğum öncesinde bileklik olarak takılan RFID etiketi ile eşleştiriliyor. Bu andan itibaren bebeğin güvenliği en üst düzeyde sağlanmaya başlanıyor. Özellikle, aynı dakikalarda, aynı ortamda doğan ve aynı cinsiyete sahip birden fazla bebeğin birbirleriyle karıştırılıp, yanlış ailelere teslim edilmesi gibi büyük risklerin önüne geçiliyor.

Ayrıca, bebeğin prosedür dışı her türlü eylemden korunması için, anne ve bebeğin bina içindeki konumları günün 24 saati anlık olarak takip ediliyor. Bebeğin, belirlenen kurallar dışında gerçekleşen en küçük hareketi bile güvenlik sistemini alarma geçiyor.

BEBEĞİN TÜM HAREKETLERİ RFID İLE İZLENİYOR

Sensormatic tarafından sağlık sektöründeki en kritik ihtiyaçlara yanıt vermek için sunulan RFID destekli Bebek Takip Sistemi, hastane içindeki çeşitli noktalara yerleştirilen özel antenler sayesinde, bebeğin tüm hareketlerini izliyor.

Anne ve bebek bir arada olduklarında güvenli konuma geçen takip sistemi, ikisi ayrıldığı andan itibaren bebeği takip altına alıyor. Bebeğin önceden belirlenen ultrason, kuvöz, bakım servisi gibi yerlere, sadece yetkili personelin nezaretinde götürülmesine izin veriliyor.

Personelde de yaka kartı, bileklik veya kemer tipi RFID etiketleri veriliyor ve alan bazlı yetkilendirmeler sistem üzerinde tanımlanıyor. Böylelikle yenidoğanın hastanenin hangi bölümlerine, hangi personel kontrolünde gidebileceği, detaylı rotalar yardımıyla sisteme kaydediliyor.

Bebeğin önceden belirlenen ya da prosedüre uygun diğer rotalardan ayrılması durumunda sistem anında alarm veriyor. Ayrıca, bilekliğin sökülmesi gibi girişimlerde de alarm devreye girerek, yetkilileri bilgilendiriyor. Doğru anne ve doğru bebeğin eşleşmesini sağlayan sistem, bebeğin hastaneden izinsiz çıkartılma girişimlerini de engelliyor.

BEBEKLER AİLELERİ OLMADAN HASTANE DIŞINA ÇIKAMIYOR

Türkiye'nin teknolojik çözüm entegratörü Sensormatic tarafından sunulan Bebek Takip Sistemi, bebek yangın merdiveni ya da asansör gibi bina dışına açılan rotalara yöneldiğinde, entegre güvenlik sistemini devreye alıyor ve daha önceden planlanmış güvenlik senaryoları hayata geçiriliyor.

Bebeğin hastaneden çıkarılabileceği tüm noktalara yerleştirilen özel konumlandırma antenleri, yüksek bir hassasiyetle bebeğin yaklaştığını algılıyor ve elektronik kilit mekanizmalarıyla geçişi kapatıyor.

Asansöre binildiğinde, aktif RFID asansör güvenlik sistemi devreye girerek, asansörün kontrolünü devralıyor. Asansör, güvenlik personelinin müdahale edeceği kata getirilip durduruluyor ve devre dışı bırakılıyor. Merdivenleri kullanarak bebekle birlikte dışarı çıkmaya çalışanlara karşı da yol boyunca kapılar kilitleniyor ve geçiş izni verilmiyor. Yönetmelik gereği açık tutulan acil çıkış kapıları dahil tüm kapılar, bebek yaklaştığı anda geçici olarak kilitleniyor ve güvenlik personeli, bebeğin konumu hakkında anlık olarak bilgilendiriliyor.

BİNA İÇİ GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİYLE ENTEGRE ÇALIŞIYOR

Sensormatic tarafından sunulan entegre güvenlik çözümleri sayesinde tüm sistemler tek merkezden izlenebiliyor ve yönetilebiliyor. Alarm anında, güvenlik kontrol merkezindeki ekranlarda, bebeğin bulunduğu konum kroki üzerinde işaretlenebiliyor ve en yakın güvenlik kamerasından alınan görüntüler anlık olarak izlenebiliyor. Tüm hareketler kayıt altına alınıp, adli makamlara delil olarak sunulabiliyor.

Avrupa ve Amerika'da uzun süredir kullanılan RFID bebek takibi sistemleri, ülkemizde Kamu-özel iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen Şehir Hastaneleri projelerinde zorunlu hale getirilerek, kullanılmaya başlanıyor. Ailelerin huzur ve güvenliğini tesis etmesi gereken hastaneler, Sensormatic RFID çözümleriyle birlikte mevcut güvenlik altyapılarına kolayca entegre edebilecekleri, uçtan uca takip ve gözetim sağlayan teknolojilere kavuşuyor.