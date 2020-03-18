Hastaneler koronavirüse nasıl hazırlanmalı?
Koronavirüs dünyaya yayılırken, birçok ülke kötü sürprizlere nasıl hazırlanacağını öğrenmek için İtalya'yı izliyor.
18.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:47
Koronavirüs dünyaya yayılırken, birçok ülke kötü sürprizlere nasıl hazırlanacağını öğrenmek için İtalya'yı izliyor. DW, Lombardiya'daki yoğun bakım birimlerini koordine eden Milano Üniversitesi'nden Dr. Giacomo Grasselli ile konuştu.
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Kaynak: DailyMotion.com
Haberin Videosu: Hastaneler koronavirüse nasıl hazırlanmalı?