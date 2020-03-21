Hastaneler için 'Temassız geçiş sistemi' kuruldu
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Termal, Niğde

Hastaneler için 'Temassız geçiş sistemi' kuruldu

Hastaneler için 'Temassız geçiş sistemi' kuruldu Hastaneye her giren kişinin ateşi temassız olarak ölçülüyor Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firma, korona virüse karşı önlem amaçlı toplu yaşam alanlarına girişte vücut ısısını ölçen "termal kontrollü temassız geçiş sistemi" geliştirdi.

21.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:22
Hastaneler için 'Temassız geçiş sistemi' kuruldu

Hastaneler için 'Temassız geçiş sistemi' kuruldu

Hastaneye her giren kişinin ateşi temassız olarak ölçülüyor

NİĞDE - Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firma, korona virüse karşı önlem amaçlı toplu yaşam alanlarına girişte vücut ısısını ölçen "termal kontrollü temassız geçiş sistemi" geliştirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren Çağrı Elektronik Sanayi'nin geliştirdiği sistem, yeni tip korona virüsün (Kovid-19) belirtilerinden olan yüksek ateşi tespit ederek, ateşi olan kişileri tedbir amaçlı karantina bölgesine giden turnikeye yönlendiriyor. Başta hastaneler olmak üzere toplu giriş çıkışların olduğu yerlere kurulabilen sistem, aynı zamanda görevlinin koluna taktığı sisteme entegre saate uyarı gönderiyor ve yüksek ateşi olan kişinin fotoğrafını çekerek sisteme kaydediyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde denenen sistemin ilerleyen günlerde hastanede aktif kullanımı planlanıyor.

Firman sahibi Gülali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, sistemi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hocaların katkılarıyla yerli yazılımcı ve donanımcılarla Niğde Teknopark'ta geliştirdiklerini söyledi. "İnsanlığa nasıl hizmet ederiz" düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan Yıldırım, virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından ekibiyle gece gündüz çalışarak ürünü kısa sürede geliştirdiklerini belirtti.

Yıldırım, sistemin vücut ısısını farklı noktalardan aldığını, en yüksek ısıyı elde edip yönlendirme yaptığını aktararak, "Bu sistemin patent başvurularını yapıyoruz, sistem şu anda aktif çalışıyor. Bu sistem kamuya açık alanlarda girişte kullanılacak. Örneğin hastanenin girişinde. Personel dahil bütün insanların geçiş noktasında kullanacağız. Vücut ısısı 37 olan insanlar, turnikeden geçebilecek. Ancak vücut ısısı 38 ve üzerinde olan kişileri halka açık olan turnikeye değil de karantina turnikesi açılarak hastayı oraya yönlendirecek" dedi.

Sistemin geçen kişi sayısını kaydettiğini dile getiren Yıldırım, şüpheli kişilerin vücut ısılarını ve fotoğrafını çekerek kaydettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Termal kamera, profesyonel kullanım gerektirmektedir. Ama bu cihazı kurduğumuz her yerde yazılımımız görevlilere yol gösteriyor. Sanal bir zekayla cihaz otomatik olarak kendisi yönlendiriyor. Maliyeti de termal kameraya göre çok düşük. Seri üretim noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yaklaşık ürün maliyetlerini çıkardık. Bir kaç partner firmayla da görüşüyoruz, Teknopark ve üniversitemizle beraber bir yatırımcıyla bu işi Allah nasip ederse tüm dünyaya paradan ziyade hizmet için sunmayı istiyoruz."

Niğde Teknopark Genel Müdürü Dr. Rifat Battaloğlu da firmanın yaklaşık bir yıldır Teknopark'ta yer aldığını aktararak, "Firmamızın daha önceki projelerde sağlık alanında başarılı yazılımları var. Korona salgını başladıktan hemen sonra hızlı bir şekilde bu projeyi geliştirmeye başladılar. Firmamız daha önceki projelerinden elde ettiği tecrübeler ile gece gündüz çalışarak. projeyi bugün itibariyle tamamlandı. Proje, Teknopark projesi olarak hakem kontrolünde gerçekleşen bir projedir. Proje uygulama alanı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yazılım geliştirme olarak Teknopark'taki faaliyetlerle proje başarıya ulaştı" diye konuştu.

Hastanenin başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın da korona virüsünden dolayı özellikle hastaları doğru yönlendirmek ve hızlı tedavi imkanlarını sunup personelimizi de güven altına almak adına Teknopark firmasıyla ortak çalışma yürüttüklerini ifade etti. Hastanenin giriş noktalarının çok önemli olduğuna işaret eden Günaydın, "Önümüzdeki süreçte hiç bir hastanın veya çalışanın ateşi ölçülmeden hastaneye giremeyecek. Buradaki amacımız hastanın ateşinin en erken noktada saptanması. Hasta bu sistemin içinden geçtiğinde 38 derece ateşli olduğu zaman ekranda uyarı verecek aynı zamanda güvenlik görevlisi ve hemşirenin kolundaki saatle de titreşimle uyaracak. Korona virüsü şüphelisi olduğunu düşündüğümüz hastalar için ilgili alana yönlendirmiş olacak. Bu sistemi bir kaç gün içerisinde acil girişinde kullanıma geçeceğiz." şeklinde konuştu.

Hastaneler için 'Temassız geçiş sistemi' kuruldu

Kaynak: İHA

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Hastaneler için 'Temassız geçiş sistemi' kuruldu

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