'Hastaneler, evde kalması gereken hastalar için yasak olmamalı'
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'Hastaneler, evde kalması gereken hastalar için yasak olmamalı'

GENEL Cerrah Uzmanı Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, "Hastaneler, evde kalması gereken hastalar için yasak olan alanlardan olmamalıdır.

'Hastaneler, evde kalması gereken hastalar için yasak olmamalı'
28.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:41

GENEL Cerrah Uzmanı Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, "Hastaneler, evde kalması gereken hastalar için yasak olan alanlardan olmamalıdır. Göğüs ağrısı olduğu halde 'bir şey olmaz' diye evde uzun dönem vakit kaybedip, 2 gün sonra hastaneye kalp krizi ile gelen kişiler var. Son anda ameliyata alıp, kurtardığımız hastalarımız oldu" dedi.

Ankara Medicana Hastanesi Genel Müdürü ve Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, koronavirüs sürecinde tüm vatandaşların, özellikle de bağışıklık sistemi düşük kronik hastalığı olan kişilerin risk altında olduklarını söyledi. Pandemi döneminde sosyal izolasyon ve 'evde kal' çağrıları nedeniyle insanların vakitlerini mümkün olduğu kadar sokağa çıkmayarak geçirdiklerini belirten Sarıyıldız, şöyle konuştu:

"Hastaneler, evde kalması gereken hastalar için yasak olan alanlardan olmamalıdır. Eğer sizin şeker hastalığınız varsa, kan şekeri kontrollerinizi düzgün yaptırmıyorsanız, ya da hipertansiyon, kalp hastalığınız varsa düzenli kontrol zamanınız ve tedaviniz devam ediyorsa, kişiler Covid-19 yüzünden hastaneye gelmeye imtina ediyorsa, bu bir risk faktörüdür. Bu durumu çok yaşıyoruz. Örneğin, göğüs ağrısı olduğu halde 'çok yemek yediğim içindir', 'gaz sancısıdır', 'bir şey olmaz' diye evde uzun dönem vakit kaybedip, 2 gün sonra hastaneye kalp krizi ile gelen kişiler var. Son anda ameliyata alıp, kurtardığımız hastalarımız oldu. Kronik hastalığı olan ve belli bir hastalığa sahip olan herkesin bu dönemde kendisini koruyarak, maske takarak, hastanelerimize gelmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Çünkü bizler de hastaneler olarak her türlü önlemimizi almış durumdayız."'KALP KRİZİ HAYATINIZI ELİNİZDEN ALABİLİR'Sarıyıldız, kalp hastalığının dünyada en sık rastlanan kronik hastalıkların başında geldiğini anımsatarak, "Kalp krizi de bunlardan bir tanesidir. Yaşam tarzınızla ve stresle ilişkili bir hastalıktır. Kalp hastaları bu pandemi döneminde sosyal izolasyonda hareketsiz kalarak, yeme alışkanlıklarının değişmesi ile bu dönemin ne zaman biteceğinin yarattığı stres dolayısıyla çok fazla risk altındalar. Eğer çok şiddetli baskı şeklinde göğüs ağrınız varsa, kolunuza ve çenenize vuran bir ağrı varsa, sırtınıza vuran ağrınız varsa, bunu 'hiç yaşamadığım bir ağrı' olarak tarif edebiliyorsanız, kesinlikle ihmal etmeyin ve hastaneye başvurun. Kalp krizinin şöyle bir özelliği var; eğer hastaneye ya da bir sağlık merkezine giderseniz, hemen yapılacak müdahale ile hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Ama ihmal ederseniz, kalp krizi hayatınızı elinizden alabilir" dedi.'ENFEKSİYON ORANLARINDA CİDDİ BİR DÜŞÜŞ OLACAK'

Sarıyıldız, 6 senedir var olan evde sağlık hizmet birimini bu pandemi döneminde de aktif olarak kullandıklarını, bu kapsamda on-line hekim görüşmelerine başladıklarını belirtti. On-line hekim ile görüşmenin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Sarıyıldız, "Çünkü hekiminizle internet ortamında yüz yüze görüşebiliyorsunuz, sormak istediğiniz bütün soruları sorabiliyorsunuz. Hala yapılması gereken ek bir şey varsa, beraberinde evde sağlık hizmetini devreye sokuyoruz ya da sizi hastaneye davet ederek, bu süreci tamamlayabiliyoruz. Ayrıca Türkiye'de bu dönemin sonrasında hastane enfeksiyonları artık hiç görülmeyecek. Çünkü bütün ekip, personel ve vatandaşlarımız da enfeksiyon konusunda çok bilinçlendi. Bu nedenle hastane enfeksiyon oranlarında ciddi bir düşüş olacağını görebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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