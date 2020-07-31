Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
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Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı

Bursa'da bayramının ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine koştu.

Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
31.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:26

Bursa'da bayramının ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine koştu. Kurban kesim alanında ise iş makinesinin büyükbaş hayvanı tek hamleyle havaya kaldırması dikkat çekti.

Bayram namazının ardından kurbanlığını kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerine zarar verince hastanelik oldu. Kendi kurbanını kesmek isteyen vatandaşlar, boynuz darbesiyle veya elindeki bıçakla kendini yaralayarak hastanenin yolunu tuttu. Kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla hastanelere getirildi. Yapılan müdahalenin ardından acemi kasaplar taburcu oldu.

Şu ana kadar çok sayıda vatandaşın acillere geldiğini ifade eden yetkililer ise, gerekli müdahaleleri yapmak için hazırda beklediklerini söyledi. Kimi vatandaş kendi elini veya kolunu kendi keserken, kimi ise başkasının tarafından yara aldığını söyledi. Küçük yaşta bir çocuk ise ambulansla hastaneye getirilirken, bir vatandaşın sırtında yazan önce iş güvenliği cümlesi dikkat çekti.

Kurbanlıklar iş makineleriyle havaya kaldırıldı

Havadan görüntülenen kurban kesim alanlarında ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. İş makinesinin hayvanları bacaklarından tuttuğu gibi havaya kaldırması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kesilen büyükbaş ve küçükbaşları hayvanları yüzerek parçalarken, sosyal mesafenin ise yine hiçe sayılması dikkat çekti.

(Abdullah Çibir - Fatih Çapkın/İHA)

Kaynak: İHA

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