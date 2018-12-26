Hastaneden 'Yaşayarak Öğreniyorum Projesi'ne Destek

VM Medical Park Samsun Hastanesi yöneticileri ve hekimleri, 'Yaşayarak Öğreniyorum Projesi'ne destek olmak amacıyla Samsun Atakum Özel İş Eğitim Uygulama Merkezi Okuluna ziyarette bulundu.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, Psikolog Meryem Feyzanur Kayaoğlu, Çocuk Gelişimi Uzmanı Dilara Bilge ve Diyetisyen Kübranur Ak, öğrencileriyle Yaşayarak Öğreniyorum Projesi'ne katılan Samsun Atakum Özel İş Eğitim Uygulama Merkezi Okulu'na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Proje kapsamında öğrencilerin sınıflarındaki etkinliklerini ve gösterilerini izleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi yöneticileri ve hekimleri, Samsun Atakum Özel İş Eğitim Uygulama Merkezi Okul Müdürü Mustafa Yiğit ve öğretmenleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

"Her çocuk bir yıldız"

Yaptıkları ziyaretle ilgili açıklamada bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, "Her çocuk bir yıldız, her çocuk özeldir. Bugün onların dünyasına konuk olmak bizler için gurur verici. Özel çocuklarımızın hayallerine ortak olmak ve onlarla faaliyet yapmak hepimizi çok heyecanlandırdı. Kalplerimizdeki engelleri kaldırmalıyız. Sağlık sektörünün öncü kuruluşlarından biri olarak, bundan sonra da çocuklarımıza desteğimiz sürecek, hep onların yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA