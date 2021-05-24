Hastaneden taburcu olan Burak Sergen'den flaş itiraf!
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Hastaneden taburcu olan Burak Sergen'den flaş itiraf!

Hastaneden taburcu olan Burak Sergen'den flaş itiraf!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sadakatsiz dizisi setinde koronavirüse yakalanan Burak Sergen, uzun süren tedavinin ardından taburcu oldu. Hastane çıkışı konuşan Burak Sergen, "İngiltere'den gelen mutasyonulu virüsü kapmışım. Çok şükür şimdi iyiyim. 45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum" dedi. Sergen'in bir hayli zayıfladığı da gözlendi. İşte detaylar...

Sadakatsiz dizisi setinde koronavirüse yakalanan Burak Sergen, uzun süren tedavinin ardından taburcu oldu.

YAŞADIKLARINI İLK KEZ ANLATTI

12 Nisan'da evinde fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan Burak Sergen 1 ay boyunca yoğun bakımda tutulmuştu. Koronavirüs tedavisi gören Sergen, bir süre de entübe edilmişti.

Bugün hastaneden taburcu olan Burak Sergen, hastanede yaşadıklarını anlattı.

"BERBAT BİR ŞEY..."

Ünlü oyuncu, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum çok mutluyum. 12 günlük bir uyuma sürem vardı, hiç hatırlamıyorum 12 gün sonra kalktım. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey" açıklamasını yaptı.

"TEDAVİSİ EVDE SÜRECEK"

Burak Sergen'in doktoru ise "Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabi kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hastamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Sergen'in hastalık sürecinde verdiği kilolar da gözlerden kaçmadı.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam ediyor.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen Kara Sevda, Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol aldı. Bir süredir Sadakatsiz dizisinde rol alıyor.

Hastaneden taburcu olan Burak Sergen'den flaş itiraf!
Hastaneden taburcu olan Burak Sergen'den flaş itiraf!
Hastaneden taburcu olan Burak Sergen'den flaş itiraf!

Kaynak: Snob Magazin

Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen taburcu oldu
Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen taburcu oldu
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