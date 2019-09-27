Hastaneden sponsorluk buluşması

27.09.2019 18:20

Uzun yıllardır Samsun'un tekerlekli sandalye basketbol takımına isim ve sağlık sponsoru olarak destek veren VM Medical Park Samsun Hastanesi yöneticileri, Medical Park Samsun Engelligücü Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileriyle buluşarak kulübün Yunanistan'da katılacağı uluslararası turnuva öncesinde başarı dileklerinde bulundu.



VM Medical Park Samsun Hastanesi ve Medical Park Samsun Engelligücü Gençlik ve Spor Kulübü ile arasındaki sponsorluk anlaşması 10. yılını doldurdu. Kulüp ve hastane yönetimi hem bu iş birliğinin devamını kutlamak hem de spor kulübünün Yunanistan'da katılacağı uluslararası basketbol turnuvasında başarı dileklerini paylaşmak için turnuva öncesi kahvaltıda bir araya geldi.



Medical Park Samsun Engelligücü Kulübü Başkanı İlhan Elmalı, 27-30 Eylül tarihleri arasında Yunanistan'ın Kavala şehrinde yapılacak Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası'na katılacaklarını söyledi. Elmalı, turnuvada Almanya'nın Alba Berlin, Yunanistan'ın Aut, İtalya'nın Brezine takımı ve Bulgaristan'ın Milli takımı ile karşılaşacaklarını aktardı.



"Hedefimiz şampiyon olmak"



Sponsorluk anlaşmasının önemine de değinen Başkan Elmalı, "Hedefimiz şampiyon olup geri dönmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu anlamda bize Samsun'da hem kurumsal hem de sosyal anlamda 10 yıldır üst seviyede katkılar veren VM Medical Park Samsun Hastanesi ailesine ve MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



"Sponsorluklarımız profesyonel ve amatör sporları kapsıyor"



VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özcan ise Medical Park Samsun Engelligücü Gençlik ve Spor Kulübü'ne turnuvada başarı dileklerinde bulunarak, "Çeyrek asır önce herkes için sağlık mottosuyla çıktığımız yolda, toplum sağlığına destek verme sorumluluğumuz bizi sporla buluşturdu. Medical Park olarak futboldan tenise, basketboldan voleybola uzanan geniş bir yelpazede spora destek veriyoruz. Sponsorluklarımız profesyonel ve amatör sporları kapsıyor. Bu anlamda 10 yıldır Medical Park Samsun Engelligücü Gençlik ve Spor Kulübü'ne isim ve sağlık sponsoru olarak destek vermekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA