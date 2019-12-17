HASTANEDEN RAHMİ KOÇ AÇIKLAMASI
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HASTANEDEN RAHMİ KOÇ AÇIKLAMASI

DÜŞME sonucu sol kalça kemiği kırılan iş adamı Rahmi Koç, Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastanede ameliyat oldu.

17.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:26
HASTANEDEN RAHMİ KOÇ AÇIKLAMASI
DÜŞME sonucu sol kalça kemiği kırılan iş adamı , 'nda bulunan özel bir hastanede ameliyat oldu. 

Rahmi Koç'un ameliyat olduğu hastaneden yapılan açıklamada, "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç, 14 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırılmıştır. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir." denildi.

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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