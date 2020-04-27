Hastaneden kaçmak için 4'üncü kattan atlayan Kovid-19 şüphelisi öldü
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Merkezefendi Devlet Hastanesi, Merkezefendi, Yunusemre, Manisa, Güncel, Haber

Hastaneden kaçmak için 4'üncü kattan atlayan Kovid-19 şüphelisi öldü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesinde, koronavirüs şüphesiyle gözetim altında bulunan, Hasan Koyuncu (44), hastaneden kaçmak amacıyla 4'üncü kattan atladı.

27.04.2020 00:11 | Son Güncelleme: 27.04.2020 00:11
Hastaneden kaçmak için 4'üncü kattan atlayan Kovid-19 şüphelisi öldü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesinde, koronavirüs şüphesiyle gözetim altında bulunan, Hasan Koyuncu (44), hastaneden kaçmak amacıyla 4'üncü kattan atladı. 2'nci kat balkonuna düşen ve test sonucu negatif olan Koyuncu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.   

Yunusemri ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Hasan Koyuncu, 6 gün önce öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle  Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gitti. Kovid-19 semptomları nedeniyle test yapılan Koyuncu iddiaya göre tedbir amaçlı hastanede kontrol altına alındı. Belli bir süre gözetim altında tutulması gereken bu hergün kontrolleri ve Kovid-19 testi yapılan koyuncu, bugün saat 19.30 sıralarında hastaneden kaçmak amacıyla 4'üncü kattan 2'ünci katın balkonuna atladı. Ağır yaralanan koyuncu, 112 Acil sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Koyuncu,  burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa Valiliğinden olayla ilgili şu açıklama yapıldı: VALİLİKTEN AÇIKLAMA"20.04.2020 tarihinde Merkezefendi Hastanesinde Covit-19 şüphesiyle tedavi altına alınan ve test sonucu negatif çıkan 1976 doğumlu H. K. isimli vatandaşımız, 26.04.2020 saat 19: 30 sıralarında kaçmak amacıyla Merkezefendi Hastanesinin 4. katından 2. kat balkonuna atlayarak ağır yaralanmıştır. Hasta, Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır."

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA

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