Hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren şizofreni hastası sanık, hakim karşısında - Haberler
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Hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren şizofreni hastası sanık, hakim karşısında

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren şizofreni hastası sanık, hakim karşısında

Konya'da psikolojik sorunları nedeniyle yatırıldığı hastaneden kaçıp kız kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Soner Bali'nin yargılanmasına başlandı.

Konya'da psikolojik sorunları nedeniyle yatırıldığı hastaneden kaçıp kız kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Soner Bali'nin yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Soner Bali ve taraf avukatları katıldı.

Bali, psikolojik rahatsızlıkları olduğunu belirtti, "O gün haplarımı almamışım. Kendimi kaybetmişim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının incelenmesi için hastaneye sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Yağmur Bali'den haber alamayan ve evlerinin kapısını açamayan ailesi, 16 Mart 2021'de polise ihbarda bulunmuş, polisin çağırdığı çilingir vasıtasıyla girilen evde Yağmur Bali'nin boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.

Yağmur Bali'nin ağabeyi 26 yaşındaki Soner Bali, bir süre sonra suç aleti bıçakla birlikte eve gelerek suçunu itiraf etmiş, hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kardeşi tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
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