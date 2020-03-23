Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı (2) KOMŞULARI KORKTUKoronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçan ve evinde bulunarak tekrar hastaneye götürülen Yavuz Y, komşularını korkuttu.

KOMŞULARI KORKTU

Koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçan ve evinde bulunarak tekrar hastaneye götürülen Yavuz Y, komşularını korkuttu. Binada oturanlar, Yavuz Y.'nin götürülmesi ardından apartmanı dezenfekte etti. Aynı binada oturan Emsal Ünal, Yavuz Y.'nin 4'üncü kattaki evinden çıkarılması sırasında panik yaşadıklarını söyleyerek, "Durumu daha sonra öğrendik. 4'üncü katta oturuyorlardı. Binayı komple dezenfekte ettik" dedi. Yan binada oturan apartman sakini de, herkesin panik halinde olduğunu, gece kapıda polis ve sağlık ekiplerini görünce korktuklarını belirtti.

Kaynak: DHA