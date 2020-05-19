Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı
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Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Karaman'da mahkemece tutuklanan ve sağlık raporu için getirildiği hastaneden kaçan zanlı, operasyonla yakalandı.

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı
19.05.2020 04:09 | Son Güncelleme: 19.05.2020 04:09

Karaman'da mahkemece tutuklanan ve sağlık raporu için getirildiği hastaneden kaçan zanlı, operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, silahla yaralama suçundan adliyeye sevk edilen Y.B. (16), çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Adliyeden çıkarılarak, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek istenen hükümlü Karaman Devlet Hastanesinden kaçtı.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlüyü bulmak için hastane çevresinde operasyon başlattı.

Ekipler, 7 saatlik çalışmanın ardından hükümlüyü şehir merkezindeki bir parkta yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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