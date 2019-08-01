Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Adıyaman'da Açık Cezaevi Kurumunda bulunan hükümlü, tedavi için getirildiği hastaneden kaçması sonucu operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Açık Cezaevi Kurumunda hükümlü bulunan Şahin Y. rahatsızlanması sonucu infaz koruma memurları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Hükümlü, tedavi sırasında tuvaletin penceresinden kaçtı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlüyü bulmak için hastane çevresinde operasyon başlattı.

Ekipler, hükümlüyü hastane yakınındaki metruk binada yakaladı. Hükümlünün üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Hükümlü, infaz koruma memurları tarafından hastanede tedavisi tamamlanarak Adıyaman Açık Cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA