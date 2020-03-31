Hastaneden izinsiz çıkmıştı, korona virüsten hayatını kaybetti
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Devlet Hastanesi, Tokat, 3. Sayfa

Hastaneden izinsiz çıkmıştı, korona virüsten hayatını kaybetti

Tokat'ta korona virüsü şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden kaçan kişi, hayatını kaybetti.

31.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:46
Hastaneden izinsiz çıkmıştı, korona virüsten hayatını kaybetti

Tokat'ta korona virüsü şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden kaçan kişi, hayatını kaybetti.

Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde korona virüs şüphesi ile tedavi gören A.Ü. (74), hayatını kaybetti. Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü.'nün korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı. Cenazeyi alan yakınlarının sadece maske taktığı görülürken, bunun dışında farklı bir önlem alınmamış olması dikkat çekti. Eşi H.Ü.'nün (70) gözetim altında tutulduğu testlerinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden A.Ü, geçtiğimiz günlerde izinsiz olarak hastaneden ayrılmış, ekipler tarafından evinde bulunarak tekrar hastaneye geri götürülerek gözetim altına alınmıştı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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