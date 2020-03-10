Hastaneden hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Güncel

Hastaneden hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı

GAZİANTEP'te, özel bir hastane çalışanının çantasından cüzdan çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalandı.

10.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:11
Hastaneden hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı

GAZİANTEP'te, özel bir hastane çalışanının çantasından cüzdan çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalandı.

Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel bir hastanede çalışan kadının, odasında hırsızlık meydana geldiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şikayetin ardından harekete geçen ekipler, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinde, bir kişinin hastane odasına girdikten sonra çantada bulunan cüzdanı çaldığını belirledi. Eşkali belirlendikten sonra kimliği de saptanan şüpheli, polisin adresine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve kimliği açıklanmayan şüphelinin sorgulanmasına başlandı.


Kaynak: DHA

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