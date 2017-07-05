Hastaneden Firar Eden Mahkum Yakalandı

Kars'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada babası yaralandığı için firar eden mahkum, polisin takibi sonucu yakalandı.



Alına bilgiye göre, Kars-Ardahan karayolundaki bir eğlence merkezinin önünde aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında dün çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.



Kars Açık İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan H.S, bu kavgada babasının da yaralandığı öğrendikten sonra tedavi için getirildiği Harakani Devlet Hastanesinden kaçtı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri takip sonucu H.S'yi kısa sürede yakaladı.



Mahkum H.S'nin ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.