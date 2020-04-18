Hastaneden evine gitmek isteyen kadının yardımına polis ekipleri koştu
Arnavutköy'de ineğin tepmesi sonucu yaralanarak başvurduğu hastanede tedavisi tamamlanan kadını, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç bulamadığı için polis ekipleri eve götürdü.
18.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:27
Arnavutköy'de ineğin tepmesi sonucu yaralanarak başvurduğu hastanede tedavisi tamamlanan kadını, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç bulamadığı için polis ekipleri eve götürdü.
Alınan bilgiye göre, Arnavutköy'de ikamet eden Havva Ersoy'u bahçesindeki ahırda beslediği inek tepti.
Yüzünde yaralanan Ersoy, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından evine dönmek isteyince sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç bulamadı.
Hastane önünde uygulama yapan emniyet güçlerinden yardım isteyen Ersoy'u polis ekipleri ekine kadar götürdü.
Kaynak: AA