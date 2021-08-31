HASTANEDEN DÖNÜYORDU; ŞİŞLİ D-100'DE MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI
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HASTANEDEN DÖNÜYORDU; ŞİŞLİ D-100'DE MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM ? Özgür EREN İSTANBUL DHA ŞİŞLİ D-100 Karayolu'nda seyir halindeki motosiklet birden alev topuna döndü.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM ? Özgür EREN İSTANBUL DHA ŞİŞLİ D-100 Karayolu'nda seyir halindeki motosiklet birden alev topuna döndü. Sürücü Barış Yılmaz, motosikletinin yanışını izledi.

D-100 Karayolu Perpa Metrobüs durağı mevkii, Mecidiyeköy istikametinde saat 10.00 sıralarında, Barış Yılmaz'ın kullandığı motosiklet birden alev aldı. Sürücü Yılmaz, yol kenarında inerek itfaiyeye haber verdi. Motosiklet kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürdü. Yanan motosiklet nedeniyle D-100 karayolu Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Motosiklet sürücüsü Barış Yılmaz "Hastaneden geliyordum. Motosiklet yolda gelirken birden alev aldı. Söndürmeye çalıştım söndüremedim. Alev alınca sağa çekip durdum. Ondan sonra alev topuna döndü" dedi. Motosikletin alev alev yanması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

HASTANEDEN DÖNÜYORDU; ŞİŞLİ D-100'DE MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI
HASTANEDEN DÖNÜYORDU; ŞİŞLİ D-100'DE MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI
HASTANEDEN DÖNÜYORDU; ŞİŞLİ D-100'DE MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI
HASTANEDEN DÖNÜYORDU; ŞİŞLİ D-100'DE MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI
HASTANEDEN DÖNÜYORDU; ŞİŞLİ D-100'DE MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI
HASTANEDEN DÖNÜYORDU; ŞİŞLİ D-100'DE MOTOSİKLET ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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