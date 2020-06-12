Hastaneden çıktı, annesi ile polis ve bekçileri vurdu
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Hastaneden çıktı, annesi ile polis ve bekçileri vurdu

Uşak'ta annesini vurduktan sonra polis ve bekçileri de av tüfeğiyle yaralayan psikolojik rahatsızlığı bulunan şahsın, olayı bir hastanenin psikiyatri servisinde muayene olduktan sonra eve gittiği esnada gerçekleştirdiği öğrenildi.

12.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:44

Uşak'ta annesini vurduktan sonra polis ve bekçileri de av tüfeğiyle yaralayan psikolojik rahatsızlığı bulunan şahsın, olayı bir hastanenin psikiyatri servisinde muayene olduktan sonra eve gittiği esnada gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan, şahsın ağır yaraladığı bekçinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

Kenti karıştıran olay, dün akşam saatlerinde Eşme ilçesi İstasyon Mahallesi Ece Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olan İ.S. isimli şahsın evinden silah sesi gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis ekipleri ve bekçiler geldi. Güvenlik güçlerinin geldiğini gören zanlı evin penceresinden ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda polis Abdurrahman T. (44) omzundan, bekçi Çagdaş D. (32) ayağından, bekçi Hasan C. G. (26) ise kafasından ağır yaralandı.

Öte yandan, zanlının annesi Sultan Ü. (57) ve dayısı Mustafa Ü.'yü (40) de yaraladığı öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. 5 yaralı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kafasından ağır yaralanan bekçi Hasan C.G.'nin durumun kritik olduğu ve yoğun bakımda tedavide olduğu öğrenildi.

Öte yandan, zanlı polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı. Zanlının Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin psikiyatri servisine muayene olmaya gittiği esnada Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edileceğini öğrenip olayı gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. - UŞAK

Hastaneden çıktı, annesi ile polis ve bekçileri vurdu

Kaynak: İHA

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