Hastanedeki Yangının Çıkış Sebebiyle İlgili Açıklama

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına ilişkin itfaiye raporunda, yangının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöplere atılan veya düşürülen bir ateşten dolayı çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı belirtildi.

Hastanedeki Yangının Çıkış Sebebiyle İlgili Açıklama

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına ilişkin itfaiye raporunda, yangının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöplere atılan veya düşürülen bir ateşten dolayı çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı belirtildi.

Kaynak: Dunya.com

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