Hastanedeki Yangının Çıkış Sebebiyle İlgili Açıklama
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına ilişkin itfaiye raporunda, yangının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöplere atılan veya düşürülen bir ateşten dolayı çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı belirtildi.
19 Nisan 2018 Perşembe 19:42
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına ilişkin itfaiye raporunda, yangının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöplere atılan veya düşürülen bir ateşten dolayı çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı belirtildi.