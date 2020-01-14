Hastanedeki tuvalette unutulan tabanca kayboldu
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Hastanedeki tuvalette unutulan tabanca kayboldu

Samsun'da hastanenin tuvaletinde ruhsatsı tabancasını unutan eski muhtar geri döndüğünde silahın yerinde olmadığını görünce polise başvurdu.

14.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:07
Hastanedeki tuvalette unutulan tabanca kayboldu

'da hastanenin tuvaletinde ruhsatsı tabancasını unutan eski muhtar geri döndüğünde silahın yerinde olmadığını görünce polise başvurdu.


Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniği İdrar Kültür Tuvaletinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski muhtar olduğu öğrenilen K.K., hastalanınca hastaneye gitti ve idrar tahlili için tuvalete girdi. Yanındaki taşıma ruhsatlı tabancasını tuvaletin içindeki lavabodaki aynanın önüne koyan K.K., daha sonra tuvaletten ayrıldı. Bir süre sonra tabancasını tuvalette unuttuğunu fark eden K.K., geri gittiğinde tabancanın çalınmış olduğunu fark edince polise başvurdu. Polis tabancayı çalan kişiyi bulmaya çalışıyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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