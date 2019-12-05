Hastanedeki mahkum koğuşundan kaçan hükümlü, ayakkabıcıda yakalandı

05.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:35

KONYA'da cezaevindeyken, tedavi için getirildiği hastanenin mahkum koğuşunun penceresindeki demir parmaklıkların arasını açarak, kaçan hükümlü Murat Dinlaz (40), gittiği ayakkabıcıda yakalandı. Dinlaz, yeniden cezaevine götürüldü.

Hakkında 'hırsızlık' suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 ay önce tutuklanan Murat Dinlaz, pazartesi günü, Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde görevlilerine kalp rahatsızlığı olduğunu söyledi. Dinlaz, cezaevindeki muayenesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dinlaz, mahkum koğuşunun penceresindeki demir parmaklıkların arasını açarak, kaçtı. Jandarmanın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Dinlaz'ın gidebileceği adreslere bakan ekipler, izine rastlamadı. Asayiş Şubesi'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Dinlaz'ın cezaevine girmeden önce Kunduracılar Sitesi'nde ayakkabıcılık yaptığını tespit etti. Dinlaz'ın o bölgede olabileceği değerlendirilip, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Polis, dün akşam saatlerinde Murat Dinlaz'ın aynı bölgedeki ayakkabıcıya girdiğini belirledi. Düzenlenen operasyonla Dinlaz yakalandı.

Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Murat Dinlaz'ın, çocuklarının parasız olduğunu, onlara bakabilmek, ihtiyaçlarını giderebilmek için hastaneden firar ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Dinlaz'ın yakalandıktan sonra gözyaşı döktüğü belirtildi. Murat Dinlaz, emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edildi.