Hastanedeki çocuklar unutulmadı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi çocuk servisinde yatan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı online olarak kutladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi çocuk servisinde yatan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı online olarak kutladı. Hastane odaları balonlarla süslenen hasta çocuklar için pasta da kesildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bu sene koronavirüsten dolayı kutlamalarımız eksik yapılıyor. İnşallah seneye bütün bayramlarımızı daha coşkulu kutlayacağız" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi çocuk servisinde yatan çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı unutmadı. Hastane odalarını süsleyip balonlarla dolduran belediye, çoçuklar için hediyeler de hazırladı. Palyaço da gelerek çocukları eğlendirdi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'de kutlamalara online katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

"BAYRAMIN 101.YILINI DAHA BÜYÜK COŞKUYLA KUTLAYACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Bu seneki kutlamaları sanal ortamlara taşıdıklarını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sürecin kayıpları olduğu kadar toplumsal kazanımlarının da olacağını söyledi. Köken, "Hastanede tedavi gören çocuklarımızla bayramı beraber kutlamak istedik. Hem pastalarını kestik, odalarını süsledik hem de onlara bu süreçte farklı bir atmosfer yaşatmış olduk. Hastane çalışanlarına da çocuklara el bebek gül bebek baktıkları için çok teşekkür etmek istiyorum" dedi ve ekledi: "Bu 23 Nisan maaelesef böyle oldu. Taktir-i ilahi diyoruz. Bunun da güzellikleri olacaktır. Güzel dersler çıkacaktır diye umuyorum. Herkesin bundan sonraki süreçte çevresine ailesine sağlığına daha da dikkat edeceğine inanıyorum. Çevre ile bağımızı daha güzel kuracağımıza inanıyorum. Çünkü hepsinde alınacak dersler var. Canımız çocuklarımıza el süremeyecek duruma geldik. Eli öpülesi büyüklerimizin elini öpemeyecek duruma geldik. O yüzden bu virüsten sonra hepsine daha farklı bakacağımıza inanıyorum. Virüsün hem can kayıpları hem ekonomik kayıpları var ama bu açıdan baktığımızda kazanımlarını da düşünmek lazım. Toplumsal olarak kazanımları olacaktır diye düşünüyorum. 101.yılı daha büyük coşkuyla kutlayacağımıza yürekten inanıyorum"

Kaynak: DHA