Hastanedeki amcasına refakatçi olarak gittiğini söyledi, kaydı çıkmayınca ceza yedi

ADANA'da, İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken, bekçi ve polis ekipleri de denetimleri sürdürdü.

ADANA 'da, İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken, bekçi ve polis ekipleri de denetimleri sürdürdü. Hastanedeki amcasına refakatçi olarak sokağa çıktığını, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini iddia eden sürücünün kaydı bulunmayınca 789 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Adana'da da cadde ve sokaklar boş kaldı. Yasağın uygulanmaya başlamasıyla Adana Emniyet Müdürlüğü, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi.

BELGE İBRAZ EDEMEYİNCE CEZA YEDİUygulama noktalarında araçları durduran bekçi ve polis ekipleri, sürücülere sokağa çıkma izni kapsamında olup olmadıklarını sordu. Merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'ndaki denetim noktasında durdurulan Mustafa Abdulsetar Bekar Hamu isimli sürücü, amcasının ameliyata gireceğini ve refakatçi olarak hastaneye gittiğini öne sürdü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini ve izin verildiğini iddia eden sürücünün kaydı olmadığı ortaya çıkınca 789 TL idari para cezası uygulandı.

Hastanedeki amcasının yanına refakatçi olarak gittiğini belirten ancak refakatçi belgesini ibraz edemeyen sürücü Hamu, "112'yi aradım, bana gidebileceğimi söylediler. Ben de çıktım ancak polise yakalandım. Amcamın kimsesi yok. Boş yere ceza yedim" dedi.

- Adana

Kaynak: DHA