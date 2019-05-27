Hastanede yılan paniği

MERSİN'de, hastane bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalandı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde yılan gören görevliler, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Bölgeye giden ekipten bir itfaiye eri, özel kıyafetini giyip elindeki kıskaç ile yılanı yakaladı. Doğal yaşam alanında bırakılan yılanın, bölge halkı tarafından kara yılan olarak adlandırılan cins olduğu öğrenildi.



Kaynak: DHA

- Mersin