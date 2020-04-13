Hastanede yatış gerektirmeyen korona virüs şüpheli kişiler yurtlara yerleştirilecek Denizli İl Pandemi Kurulu kararı ile kentte kesin veya olası korona virüs tanılı hastanede yatış gerektirmeyen ve evinde izole olması uygun görülmeyen hastaların takiplerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarında yapılması kararlaştırıldı.

Denizli İl Pandemi Kurulu kararı ile kentte kesin veya olası korona virüs tanılı hastanede yatış gerektirmeyen ve evinde izole olması uygun görülmeyen hastaların takiplerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarında yapılması kararlaştırıldı.

Denizli İl Pandemi Kurulu Vali Hasan Karahan başkanlığında toplandı. Toplantıda bir dizi önemli karar alındı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlardan öne çıkan konu başlıkları ise şunlar oldu:

"Kesin veya olası Covid-19 tanılı, hastanede yatış gerektirmeyen, evinde izole olması uygun görülmeyen hastaların takiplerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarında yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hastaların hastanelerden belirlenen yurtlara transferlerinin sağlanmasına, transferler sırasında her hastaneden 1 sağlık personeli görevlendirilmesine, hastaların, hastanelerin Enfeksiyon Kontrol Komitelerince belirlenmiş olan kişisel koruyucu ekipman kullanması sağlanarak ve oturma düzeni belirlenerek taşınmasına, araç içi temizliklerinin Belediye tarafından düzenli olarak yapılmasına karar verildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yurtlarda kalan kişilerin yemek hizmetlerinin karşılanarak her gün belirlenen yurtlara teslim edilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yeterli sayıda temizlik ve güvenlik personeli görevlendirmesinin yapılmasına, bu personellere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı veya Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından eğitim verilmesine, Pamukkale Üniversitesi Merkez Laboratuvarı tarafından numune sonuçlarının 24 saati geçmeyecek şekilde sonuçlandırılması hususunda gerekli tedbirler alınacak." - DENİZLİ

Kaynak: İHA