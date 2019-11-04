Hastanede yatan kadın, sıcak yuvaya kavuştu

04.11.2019 10:59

İZMİT'te, çocuklarına kızıp geldiği hastanede bank üzerinde yatan 6 çocuk annesi Seher Y. (64), belediyenin barınma evine yerleştirildi.

Kocaeli Devlet Hastanesi koridorlarındaki bankların üzerinde yatan Seher Y.'yi gören vatandaşlar, çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Paylaşımları gören Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hemen hastaneye gitti. Sağlık kontrolleri yaptırılan Seher Y., Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne götürülüp, yerleştirildi.

Kaynak: DHA

6 çocuk annesi Seher Y., "Yaşadığım bazı sıkıntılardan dolayı hastane koridorunda kalmaya başladım. Durumumu gören bir genç bana yardım etmek istedi. Gidecek bir yerimin olmadığını söyledim. Ancak daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nden görevliler geldi. Beni buraya getirdiler. Çok memnun oldum. Allah razı olsun, beni fark ederek sokakta bırakmadıkları için çok mutluyum" dedi.